Собянин: Новый трамвайный маршрут от МКАД к центру появится в Москве

В Москве появится новый трамвайный маршрут от МКАДа до центра. Благодаря ему жители смогут добираться до метро быстрее, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Новая линия улучшит транспортную доступность района Ивановское, где проживают 130 тысяч человек. Сейчас они добираются до ближайших станций метро на автобусах — такая поездка зачастую занимает 30-40 минут.

Трамвайная линия протяженностью около четырех километров пройдет вдоль шоссе Энтузиастов до Третьей Владимирской улицы. Время в пути до станции метро "Шоссе Энтузиастов" сократится на 15 минут. А до станции метро "Авиамоторная" можно будет доехать быстрее на 13 минут.