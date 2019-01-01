В Москве прошел финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту"

В Москве состоялся финал восьмого Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Приветствие его участникам направил президент Владимир Путин. Он отметил, что проект объединяет артистов из разных стран вокруг памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Фестиваль проходит с 2019 года и посвящен песням о войне, которые звучат со сцены на разных языках мира. В этом году лауреатами стали исполнители из Монголии, Китая, Франции, Кубы. Они исполнили любимые и узнаваемые песни.