Русские народные танцы, лезгинка, кадриль, традиции и современность. Красочный музыкальный спектакль состоялся в национальном центре "Россия" в рамках международного форума "Открытый диалог".

Главной темой постановки стало культурное богатство и сплоченность народов. А основным элементом и символом единства - хоровод. На одной сцене выступили выдающиеся этнические коллективы, пригласив зрителей в своеобразное путешествие по танцевальной карте нашей страны.

Поиск совместных решений на основе уважения и взаимопонимания - ключевая задача форума. Сегодня - завершающий день работы этой дискуссионной площадки, которая объединила гостей из 120 государств.