Стас Михайлов со смертельно опасным диагнозом отправился домой: "Наверное, это все, хоть детей увижу"

Певец Стас Михайлов вспомнил о том, как подхватил коронавирусную инфекцию. По словам артиста, он был одним из первых, пандемия только началась, и никто толком не знал, как лечить ковид. Отметим, что для многих этот недуг оказался смертельно опасным.

В новом интервью популярный исполнитель рассказал, как будучи больным решил отказаться от врачебной помощи, не захотел лежать в больнице и отправился домой.

"В больнице врач мне сказал: "Наверное, ты поправишься". Слово "наверное" было ключевым. И я понимаю, что уверенности в голосе у него нет. Но, дай бог здоровья врачам, они, конечно, тогда были на передовой. Я сам подписал бумагу, сказал: "Я пошел домой". Подумал: наверное, это все, хоть детей увижу. Температура не падает, легкие поражены. Я к детям не подходил, держался на расстоянии", - рассказал певец.

И тут ему на помощь пришла супруга Инна. Он отметил, что жена "не побоялась" и буквально вытащила его. "Инна была все время рядом, делала мне уколы. И не заболела, кстати!" - отметил исполнитель.

В своей супруге Стас Михайлов души не чает. "Инна вообще не раз проявляла себя именно в такие самые непростые моменты жизни. Это преданный человек, с которым я иду по жизни, которого я очень люблю. Она пришла в мою жизнь, когда у меня ничего не было, и поверила в меня", - заявил Стас Михайлов "КП".

