У властей Швеции есть возможность раскаяться. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отреагировал на заявление шведского министра энергетики Эббу Буш о том, что власти королевства выпустили предупреждение о возможном дефиците авиационного топлива. Кризис надвигается из-за конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива, что усложнило поставки нефти из региона.

Как подчеркнул спецпредставитель российского лидера, у Швеции есть выход: "Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо" (цитата по РИА Новости).

Ранее Кирилл Дмитриев уже отмечал, что отношения с Москвой Евросоюзу жизненно необходимы. Комментируя публикации западных СМИ о том, что ЕС наращивает импорт российского газа из-за ближневосточного конфликта, эксперт подчеркнул, что такой сценарий был давно предсказан.

Российские власти при этом подтверждали готовность пойти навстречу европейцам в энергетической сфере. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у России имеется техническая возможность поставлять газ в Европу через систему "Северный поток". Однако пока говорить о перезапуске этого газопровода не приходится, поскольку сами европейцы "запретили это".