Дачников предостерегли от высадки рассады в первомайские выходные

Сложные погодные условия вносят коррективы в планы дачников и огородников. На это указала в среду, 29 апреля, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Метеоролог отметила, что в первые длинные майские выходные существенных осадков уже не предвидится, но будет прохладно. По ночам возможны заморозки, днем — около пяти-десяти градусов тепла. Лишь к 3 мая столбики термометров могут подняться до 13-15 градусов выше нуля.

С учетом слишком низких температур и излишков влаги дачникам рекомендуется не торопиться с рядом садово-огородных работ в первые майские праздники — в частности, это касается высадки рассады в открытый грунт.

Позднякова в эфире радио Sputnik предложила "уповать на хорошую погоду на следующие майские выходные", которые продлятся с 9 по 11 мая. К тому времени, как ожидают специалисты, почва подсохнет. Температура воздуха к середине первой декады мая может достичь 18 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупреждала, что осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Московском регионе вплоть до начала мая. Лишь после Первомая погода обещает улучшиться.

Тем временем апрельские сугробы установили рекорд высоты снежного покрова для 28 апреля. На главной городской метеостанции (ВДНХ) зафиксирована высота снежного покрова на уровне 10 сантиметров. Прежний рекорд составлял 7 сантиметров и держался с 1971 года.