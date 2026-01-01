В прошлом году Лариса Долина крупно оскандалилась. Сначала певица под воздействием мошенников продала квартиру Полине Лурье, а затем через суд вернула себе недвижимость. Деньги покупательнице артистка тогда не отдала, ссылаясь на то, что ее нагло обманули мошенники, и после произошедшего у нее просто нет средств.

Разбирательства по этому делу длились несколько месяцев и широко освещались в СМИ. Перед Новым годом Верховный суд постановил вернуть покупательнице квартиру, а Долину выселить. Но Лариса Александровна не спешила освобождать апартаменты. В итоге в дело вмешались судебные приставы, и Лурье смогла въехать в квартиру только под конец января 2026 года.

Многие критиковали певицу за такое поведение. Даже некоторые коллеги выступили против Ларисы Долиной. Но артистка на едкие высказывания не реагировала. Она снимает жилье и продолжает работать.

Сейчас стало известно, что Лариса Долина переехала в квартиру, где жил известный актер Стивен Сигал. Как утверждает Mash, новым гнездышком певицы стала квартира площадью 235 квадратных метров на четвертом этаже элитного ЖК в Гагаринском районе Москвы.

Владелец — топ-менеджер крупнейшей энергетической компании. Когда-то в ней жил переехавший в Россию актер Стивен Сигал. Цена аренды — от 700 тысяч рублей в месяц.

Говорят, в настоящее время Лариса Долина делает в квартире ремонт. Вот только никто из жильцов ее не видел. Сообщается, именно в этой квартире артистке стало плохо, у нее сильно разболелась спина.

