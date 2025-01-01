В Крыму задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал теракты на объектах газо- и электроснабжения региона, а также против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности в среду, 29 апреля, задержанный был завербован украинской спецслужбой в 2025 году. По заданию куратора мужчина фотографировал и снимал на видео воинские части, средства ПВО, склады с горюче-смазочными материалами. Злоумышленнику предписывалось устроить диверсионно-террористические акты.

Однако преступника своевременно задержали, сорвав его намерения. У мужчины нашли готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство массой два килограмма, а также взрывчатые вещества.

Возбуждено уголовное дело, задержанный помещен под арест, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский рассказал, что ФСБ в 2025 году предотвратила 273 террористических акта, при этом было задержано свыше 2 тысяч бандитов и их пособников. НАК констатирует "мутацию" терроризма в сторону омоложения террористического контингента.

Российские правоохранительные органы и спецслужбы продолжают работу на предотвращение и срыв преступных замыслов врага, не оставляя его действия без ответа. Глава ГРУ Генштаба России Игорь Костюков на вопрос о том, готов ли уже план мести авторам покушения на его заместителя, промолчал, кивнул и многозначительно улыбнулся.