Руководство ряда западных государств стремится предстать перед своими избирателями в качестве грамотными и высокообразованными, но в действительности олицетворяют вопиющее невежество и высокомерие. На это указала в среду, 29 апреля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как заявила чиновница, "если посмотреть на заявления глав государств западного мира, которые себя выдают за светочей, за просветителей, за хранителей наукообразовательного огня", в действительности видна "чудовищная безграмотность, помноженная на хамство, помноженная на фанаберию и обильно приправленная высокомерным пренебрежением к остальным людям".

Захарова напомнила о персонажах повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", очень похожих на современных европейских лидеров. Это ярко заметно в политике, где "творится какая-то чудовищная шариковщина", подчеркнула представитель МИД в эфире радио Sputnik.

Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский преподал европейским чиновникам ироничный урок истории. Политик отреагировал на утверждения о том, что якобы "за последние 100 лет ни одна соседняя страна не нападала на Россию, в то время как Россия вторглась в 19 соседних стран".

Мария Захарова уличала в "твердолобом невежестве" канцлера Германии Фридриха Мерца. Как выяснилось, он в своих антироссийских высказываниях не гнушается цитатами из работ французского писателя XIX века Астольфа де Кюстина, трудами которого вдохновлялся главный пропагандист Третьего рейха Йозеф Геббельса.