"Было не очень, но сейчас вообще кошмар": актриса Мария Куликова сделала операцию на лице

Мария Куликова считается не только одной из самых востребованных актрис, но и привлекательной. Ее часто зовут сниматься в рекламе средств для женской красоты. А в фильмах она неизменно предстает стильной, ухоженной и подтянутой.

При этом в жизни, по словам Куликовой, она ничего не делает для того, чтобы сохранить красоту, стройность и молодость. Актриса не скрывает свой возраст, считает, что и выглядит соответствующе, а за молодостью не гонится. При этом у Марии нет никакого секрета красоты. Достижениями современной косметологии она не интересуется, а о пластических операциях даже не думает.

"Я очень большой трус, так что пластики не будет. Пока, во всяком случае", - объяснила актриса, при этом подчеркнув, что не зарекается.

Недавно, правда, Мария Куликова сделала операцию на лице - удалила родинки, которые ей "чисто эстетически" не нравились. Однако, дала понять актриса, это исключение, потому что обычно у нее нет свободного времени на восстановление, потому что она находится в непрерывном съемочном процессе.

"Я не призываю никого манкировать косметологией, но у меня пока не получается. Может, наступит край, я посмотрю на себя в зеркало и скажу: "Было, конечно, не очень, но сейчас вообще кошмар". Возьму паузу и побегу все сразу делать", - не исключает Куликова.

Она призналась, что у нее "дурацкий характер", не допускающий полумер. Актриса отметила, что не умеет действовать "постепенно, без истерики". "Приехала из отпуска: "Какой кошмар, я поправилась! Все, вообще больше ничего не буду есть". В общем, врать, что я веду нормальный образ жизни, не буду. У меня все волнами. Мне говорят: "Съешь маленький кусочек торта". Нет, мне надо съесть половину торта, поэтому я лучше не буду даже начинать", - рассказала Мария.

Она не скрывает, что из тех людей, кто сидит на "бесконечных" диетах, а потом срывается, поздно ложится спать, потому что смотрит сериалы и занимается "какой-то фигней", передают "7 Дней". "Но я всех призываю заниматься спортом, ходить к косметологу и питаться правильно", - подчеркнула артистка.

