США убеждены, что Куба предоставляет свою территорию разведывательным службам других государств для использования в их целях. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Как заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства, "мы не намерены позволять, чтобы противники США размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от нас".

Конкретные государства, якобы базирующие свои базы и разведку на Кубе, Рубио не назвал. Однако агентство EFE, цитирующее политика, напоминает: еще с советских времен союз Москвы и Гаваны внушал тревогу Соединенным Штатам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Куба — это "долгоиграющий партнер" нашего государства, поэтому Москва не желает видеть ни блокаду, ни вторжение третьей страны на остров. Кремль счел недопустимым и давление, которое оказывают на Кубу Соединенные Штаты.

Между тем Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут приступить к операции против Кубы, как только закончат с Ираном.