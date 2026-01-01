Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру неожиданно для многих высказался в поддержку приглашения российского лидера Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в США.

Как пишет Politico, это заявление португальского политика прозвучало на полях встречи лидеров Европейского совета, которая проходила на Кипре. Монтенегру назвал диалог с Россией необходимым для разрешения продолжающихся конфликтов.

Однако слова премьера Португалии спровоцировали негативную реакцию со стороны дипломатов из других стран Европы, а сам факт склонения еще одного европейского государства к идее восстановления связей с Россией "вызывает волнение в дипломатических кругах ЕС".

Что касается участия России в саммите G20, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что наша страна по-прежнему придает большое значение работе в рамках G20, а с учетом зарождающихся и нарастающих сейчас кризисов "к моменту проведения саммита будет много о чем говорить". Однако пока неясно, кто именно представит Россию на саммите.

Тем временем проблемы с российским представительством уже появились, хотя саммит пройдет лишь в декабре 2026 года. Российский делегат не был допущен к участию в мероприятиях, предшествующих саммиту G20, из-за технической ошибки принимающей стороны. В связи с этим Москва выразила демарш Вашингтону.