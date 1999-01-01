Маленькая дочь Ирины Слуцкой попала в больницу: в тонкой ручке катетер

Младшая дочь прославленной спортсменки Ирины Слуцкой госпитализирована. Новость сообщила сама фигуристка.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ирина Слуцкая опубликовала видео, на котором запечатлела себя и дочь Киру в больничной палате. Мать и дочь собирают конструктор, лепят, танцуют.

"Всем привет. Мы лежим в больнице. Но! За это время я научилась собирать "Лего", я научилась собирать замки какие-то, лепить красоту и научилась не сходить с ума..." - сообщила Ирина Слуцкая, которая старается не терять оптимизм.

Также прославленная чемпионка показала, как дочка сидит с капельницей. Хорошо видно, как ее тонкая ручка перебинтована и туда вставлен катетер.

В Сети многочисленные поклонники пожелали скорейшего выздоровления Кире и высказали слова поддержки Ирине Слуцкой.

Напомним, у фигуристки трое детей. Впервые Ирина Слуцкая вышла замуж в 1999 году. Ее избранником стал Сергей Михеев. Вместе супруги прожили 17 лет, у них двое детей - сын Артем и дочь Варвара. Брак закончился разводом, но и фигуристка убеждена, что сделала верный шаг. Спустя два года после развода Слуцкая вышла замуж во второй раз - за бизнесмена Алексея Говырина. У них родилась дочь Кира.

