Иностранец пытался вывезти из "Шереметьево" 930 шкур хорьков

930 шкур хорьков пытался вывезти иностранец, вылетавший из Шереметьева. Товар стоимостью более одного миллиона рублей у него обнаружили таможенники.

По словам мужчины, шкуры он приобрёл на одном из столичных рынков и планировал продавать их в Китае. Теперь против иностранца могут возбудить уголовное дело за контрабанду стратегически важных товаров. Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет или штраф размером до одного миллиона рублей.

В Москве задержали и трёх предполагаемых участников группы, которая незаконно продавала икру. Причём не простых рыб, а краснокнижных. У подозреваемых провели обыски и изъяли всю продукцию.

А ранее в ходе проверки одна из фигуранток продала оперативному сотруднику три жестяные банки икры объёмом 250 миллилитров за 30 тысяч рублей. Теперь подозреваемым может грозить реальный срок.