В клинике им. Рошаля помогли девочке с редким диагнозом

Котёнок по имени Кузя игрив и беспечен! И не подозревает, что стал невольной причиной серьезнейшего заболевания у двухлетней Лизы. Когда в январе попал в семью, не был привит, не проходил обследований. Взяли его по объявлению - отдаем в добрые руки.

Но никто и подумать не мог, что царапины котёнка так опасны. Поначалу считали - у девочки ОРВИ. Но состояние стало ухудшаться. Температура под 40, сильная слабость, признаки кишечной инфекции. Так Лиза оказалась в Детском научно-клиническом центре имени Леонида Рошаля. Там не сразу поставили диагноз. Врачей удивить сложно. Но и они были в шоке, когда на УЗИ увидели в печени и селезёнке множественные образования. Неясной природы. Надо было исключить самое опасное - онкологию.

"Большие округлые образования в печени, которые выступают над ее поверхностью, выполнили в стенах нашего центра биопсию печени, и вот уже этот кусочек печени мы отправляли на ПЦР исследования, на бактерию бартонеллу, и в итоге она пришла положительная, мы подтвердили такой редкий диагноз", - рассказала Маргарита Велиадзе, заведующая инфекционным отделением Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля.

Оказалось, у Лизы - диссеминированный бартонеллёз. Тяжёлая форма бактериальной инфекции. Бактерии могут локально поражать лимфоузел рядом с царапиной, а могут и с током крови разноситься по всему организму. Как и произошло в случае с Лизой. Два месяца девочка провела в клинике.

"Соответственно, назначили специфическую антибактериальную терапию, и достаточно быстро у нас ребенок пошел на поправку, и практически все эти образования постепенно ушли, то есть от них не осталось и следа", - рассказала Татьяна Шаповаленко, директор Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля.

Из всей семьи заболела только Лиза - сказался возраст и ослабленный иммунитет - говорят врачи. Вообще диагноз бартонеллёз сейчас ставят довольно редко, называют забытым. Но стоит помнить элементарные меры предосторожности, если поцарапала кошка.

"Как минимум, необходимо обрабатывать местно, антисептиками, антисептическим раствором. А так котят, которых мы берём с улицы, нужно обязательно самих обследовать в ветеринарной клинике", - отметила Маргарита Велиадзе.

За два месяца Лиза уже стала любимой пациенткой в Детском центре. Перед выпиской - наставления от врачей. И вот наконец долгожданная встреча с папой и старшим братом, возвращение домой.

С котёнком сейчас тоже всё хорошо. Это заболевание кошки, в отличие от людей, вообще могут переносить бессимптомно, легко и быстро. Кузя тоже сдавал анализы и сейчас точно здоров и для окружающих не опасен.