Полиция Казахстана проводит проверочные мероприятия в связи с обнаружением на территории страны обломков некоего аппарата — предположительно, летательного беспилотника.

Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, находку сделали в Каргалинском районе за пределами какого-либо населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уточняет ТАСС, Каргалинский район Актюбинской области граничит с Оренбургской областью России.

Официально принадлежность дрона пока не названа, однако Mash утверждает, что речь идет про беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее брюссельским чиновникам напомнили факты использования пространства ЕС украинскими беспилотниками. В Совете безопасности России, в частности, указали, что два дрона ВСУ упали 29 марта вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии, причем один из аппаратов нес взрывчатку.

Киевский режим не в состоянии уследить за собственными дронами, но активно навязывает другим странам свои услуги в сфере противовоздушной обороны. Это уже привело к громкому скандалу: украинских специалистов по ПВО выдворили из стран Персидского залива после того, как все находившиеся под их "защитой" объекты оказались уничтожены.