В Крыму предотвратили серию терактов: подробности операции ФСБ

В Крыму предотвратили серию терактов. Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который готовил атаки на объекты критической инфраструктуры. Также киевские кураторы поручили радикалу устранить высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.

Задержан при попытке забрать схрон с компонентами взрывчатки. Опасные вещества украинские кураторы передали в канистре. Содержимое предназначалось для проведения терактов на территории Крыма.

Еще один комплект взрывчатки нашли у задержанного дома. Самодельное радиоуправляемое устройство осколочно-фугасного действия массой 2 килограмма он собирался использовать для покушения на высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур Крыма. Мужчина признался, что продался врагу за деньги.

Исполнителя завербовали еще в прошлом году через зарубежный мессенджер. По заданию украинских спецслужб мужчина осуществлял слежку не только за объектами критической инфраструктуры полуострова. Он также отправлял фото и видео воинских частей, средств ПВО, складов с топливом.

Возбуждены уголовные дела по статьям "подготовка к террористическому акту" и "незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств".

По решению суда мужчина заключен под стражу. Украинские кураторы договорились с пособником, что после выполнения заданий он покинет Россию. Но вместо этого злоумышленника ждет неотвратимое наказание - до 20 лет лишения свободы.