Россиянам пригрозили еще более резкими скачками погоды

В будущем весной можно будет ожидать еще более резкие перепады температуры, чем в наши дни. Об этом предупредил в среду, 29 апреля, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Эксперт назвал в интервью "Ленте.ру" совершенно нормальной "апрельскую зиму", подразумевая резкое похолодание и снег в столичном регионе в последние дни второго весеннего месяца. Ничего необычного для европейской части России в такой погоде нет, подчеркнул метеоролог.

Однако климатические изменения подразумевают не только повышение глобальной температуры, но и усиление резких колебаний, то есть "нервный характер погоды, когда от резких потеплений к резким похолоданиям проходит очень небольшое количество времени", предупредил Шувалов.

Тем не менее, не нужно бояться таких проявлений каждый год: на горизонте 10-20 лет будет, напротив, увеличиваться длительность летнего периода, пообещал эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе. При таком сценарии в европейской части России снова будет холодная зима, холодная весна, очень холодное лето и ранняя осень. Снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что даже среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".