Песков высказался о встрече Путина с освобожденным археологом Бутягиным

Освобождение российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше для экстрадиции на Украину, стало следствием очень сложного и ответственного процесса. Об этом рассказал в среду, 29 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, обмен россиянина "с успехом провели и финализировали наши специальные службы".

В графике российского лидера Владимира Путина пока не значится встреча с освобожденным Бутягиным, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Между тем генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил признательность Владимиру Путину за усилия по освобождению ученого: "Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи".

Российский лидер ранее подчеркивал, что задержание в Польше по запросу Украины Александра Бутягина лишний раз демонстрирует, с кем в лице киевского режима Россия имеет дело. Путин указывал на то, что у российского ученого "было по договоренности всегда с властями", но это не помешало киевскому режиму выдвинуть против археолога нелепые обвинения.