Любовь Руденко и Панкратов-Черный разругались в пух и прах: назвал ее алкоголичкой, и актриса потеряла работу

На протяжении долгого времени Любовь Руденко и Александр Панкратов-Черный играли в одной постановке "Заложники любви". Артисты много гастролировали вместе. Тем удивительнее было узнать, что в какой-то момент актеры разругались в пух и прах.

Журналисты обратились к Любови Руденко, чтобы узнать, почему случился конфликт, в результате которого актриса осталась без работы. "Не хочу ничего слышать о Панкратове-Черном! Он наговорил про меня разных глупостей вплоть до того, что я алкоголичка, и мне пришлось уйти из этого проекта. Кроме того, я потеряла и другие роли", - пожаловалась известная актриса.

Более того, Любовь Руденко намекнула, что это не у нее проблемы с алкоголем, а как раз у Александра Панкратова-Черного. "Если бы я пила, как говорит Панкратов-Черный, я бы не была все время за рулем и всех бы не возила. Это он не водит машину, и узнайте, по какой причине..." - туманно намекнула артистка "Миру новостей".

Интересно, что о том же сообщила представителям СМИ и актриса Наталья Бондарчук. Известная артистка предположила, что Александр Панкратов-Черный любит пропустить рюмочку. "Я очень люблю Сашу Панкратова-Черного. Он - веселый, умный, талантливый. Но весь месяц он звонит мне в шесть утра и, судя по всему, не очень трезвый", - сообщила Бондарчук.

