Кремль объяснил запрет "некоторого контента" после удаления сериала с Хабенским

Ограничения в отношении некоторых произведений литературы и фильмов обусловлены требованиями российского законодательства. Об этом заявил в среду, 29 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "речь идет о выполнении действующих законов", поскольку "мы все должны следовать духу и букве закона".

Что касается несогласия или недовольства с ограничениями, соответствующие вопросы "нужно в рабочем порядке обсуждать" с компетентными ведомствами и структурами, отметил Песков.

Как напомнил политик, соответствующие вопросы — это "прерогатива министерства культуры, которое, конечно, будет за этим следить, в этом не должно быть ни у кого сомнений" (цитаты по ТАСС).

Этот комментарий последовал за удалением из каталогов онлайн-кинотеатров третьего сезона сериала "Метод" с Константином Хабенским в главной роли. Минкульт выдал о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующих их отрицание. Ведомство уточнило, что сделало это "в рамках обращения гражданина", фамилия которого не названа.

Годом ранее ходили слухи, что под запрет в России могут угодить фильмы про Гарри Поттера. Автор гипотезы объяснял ее тем, что у одного из персонажей "поттерианы", профессора Минервы Макгонагалл, не было детей — это якобы можно расценить как запрещенную в России пропаганду чайлдфри — идеологии, продвигающей отказ от деторождения.