Собянин рассказал о программах реабилитации для людей с инвалидностью в Москве

Роботизированные технологии, тренажеры с биологической обратной связью, VR-разработки. Такие инновации внедряют в работу сразу десять московских реабилитационных центров, в которых ежегодно получают помощь более 200 тысяч москвичей. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Важный элемент системы помощи москвичам с инвалидностью — мобильная реабилитация, при которой специалисты выезжают к пациентам домой. Также город предоставляет людям с инвалидностью протезы и ортопедические изделия, специальное белье и технические средства реабилитации.

В прошлом году такой возможностью воспользовались более 250 тысяч раз. Кроме того, в столице развиваются программы социокультурной адаптации, направленные на раскрытие творческого потенциала людей с инвалидностью.