В Туапсе продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов

Российские власти ведут большую напряженную работу по ликвидации последствий разлива нефти после ударов ВСУ по заводу в Туапсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, давать какие-либо оценки преждевременно. МЧС наращивает группировку спасателей. Сегодня в регионе ожидают еще 300 специалистов. Ход работ контролирует глава ведомства Александр Куренков, который прибыл на место ЧП по поручению Владимира Путина. Одна из главных задач - не допустить экологической катастрофы.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе удалось локализовать. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. В тушении задействовано более 300 человек и более 70 единиц техники. Вместе с этим круглосуточно идут работы по ликвидации разлива нефтепродуктов и утилизации загрязненного грунта в прибрежной зоне. Уже собрано около 10 тысяч кубометров земли и мазута.

Утечка нефти остановлена, но часть успела вылиться в акваторию. Группировка МЧС стремительно наращивается, помогают в том числе добровольцы, которые едут из соседних районов. Увеличивается высота брустверов и количество заграждений, в море устанавливают боны, чтобы не допустить перемещений нефтяных пятен.

На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Школьники временно переведены на удалёнку.

Пожар в нефтехранилище произошел из-за удара украинского беспилотника. И это намеренная атака по гражданскому объекту. Как заявили в Кремле, министр МЧС и губернатор края с места регулярно докладывают Владимиру Путину ситуацию. О Туапсе президент говорил на совещании, посвященном вопросам безопасности на осенних выборах. Путин назвал и главную причину атак гражданской инфраструктуры.

"Киевский режим и его покровители перешли к открыто террористическим методам. Причины очевидны, они для всех понятны: противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения, каждый день теряет определённые территории – каждый день. Отсюда и ставка на террор как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц", - отметил Путин.

Киевский режим выбирает в качестве цели НПЗ в Туапсе уже в третий раз за две недели. В Кремле обратили внимание на тот факт, что нефть в атакованных резервуарах предназначалась на экспорт. И преступные действия Украины прямо сейчас увеличивают дефицит энергоресурсов на мировых рынках.