Финляндия вложится в борьбу с украинскими дронами

Власти Финляндии ассигнуют 44 миллиона евро на средства противодействия беспилотникам. Как сообщило финское Министерство внутренних дел, такое решение было принято после череды инцидентов с падением украинских дронов на территории государства.

Указанные средства будут направлены пограничной охране для закупки средств обнаружения, идентификации и противодействия беспилотникам, а также для улучшения межведомственного сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Ранее Киеву пришлось просить прощения за собственные дроны у члена НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что появление БПЛА Вооруженных сил Украины над воздушным пространством ее страны испортило ей выходной, поскольку "весь день ушел на охоту за беспилотниками".

Брюссельским чиновникам напомнили факты использования пространства ЕС украинскими беспилотниками. В Совете безопасности России, в частности, указали, что два дрона ВСУ упали 29 марта вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии, причем один из аппаратов нес взрывчатку.