Муж и дети собрались вокруг лежащей Кейт Миддлтон: вот где обнаружили принцессу

Сегодня, 29 апреля, 15-летие со дня свадьбы отмечает одна из любимых пар жителей Великобритании, будущие монархи принц Уильям и Кейт Миддлтон. По такому поводу супруги представили свежее фото.

За их историческим бракосочетанием следило два миллиарда человек и такого масштаба мероприятия не проводились в Англии с 1981 года, когда поженились принц Чарльза и Диана Спенсер. Более того, тот день официально был выходным, а в Лондон прибыло около миллиона туристов, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть церемонию или увидеть проезжающих на раритетных Rolls-Royce молодоженов.

Среди звездных гостей на торжестве присутствовали Дэвид и Виктория Бекхэм, Гай Ричи и Элтон Джон, а на саму свадьбу Кейт и Уильяма было потрачено порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

С тех пор прошло 15 лет. Будущая королева Кэтрин подарила мужу сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту. Говорят, дружная семья еще больше сплотилась, когда несколько лет назад стало известно, что Кейт Миддлтон борется с раком. От переживаний Уильям даже исхудал.

К счастью, сейчас будущая королева в стойкой ремиссии и снова в полном объеме выполняет все свои королевские обязанности. Свободное от работы время Кейт предпочитает проводить с семьей. Несмотря на то, что супруги не любят делиться деталями частной жизни, в связи с годовщиной свадьбы они сделали исключение.

На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Кейт и Уильям выложили фото, на котором предстали всей семьей. Принц, принцесса и трое их детей запечатлены лежащими на траве. Рядом примостился их домашний питомец. "Празднуя 15 лет брака", - гласит короткая подпись к снимку.

Именно Кейт Миддлтон, облаченная в белое, оказалась в центре композиции. Муж, принц Уильям, и сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта собрались вокруг лежащей в траве принцессы. Интересно, что все предстали без обуви и в повседневной одежде.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях и пожелали Кейт Миддлтон здоровья и благополучия.

