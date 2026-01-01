Открыт прием заявок на участие в проекте "Знание.Наставники"

С 20 апреля по 30 июня 2026 года проходит прием заявок на участие в проекте "Знание.Наставники". Организатором проекта выступает Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект проводится в дистанционном формате в целях создания комплексной системы выявления, поддержки и развития наставничества в образовательных организациях, направленной на повышение роли и престижа наставника, а также на совершенствование просветительской деятельности в сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся.

Участниками проекта могут стать руководители и их заместители, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагоги общеобразовательных организаций и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, со всей страны.

Прием заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "специалист по охране труда" продлится до 30 апреля. Конкурс призван повысить престиж профессии "специалист по охране труда" и уровень профессионализма специалистов, а также укрепить кадровый потенциал московских организаций.