Российские бойцы освободили населенный пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики и установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, к этому привели активные и решительные действия подразделений "Южной" группировки войск и подразделений группировки войск "Север" соответственно.

Установление контроля над Новодмитровкой в Сумской области поспособствует существенному расширению полосы безопасности вдоль границы Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что России нужна победа в специальной военной операции — для нашей страны сейчас нет ничего важнее. Однако, уточнил политик, "победа нужна не сама по себе", а для того, чтобы у нашей страны было будущее.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна продолжит формирование зоны безопасности на границе с Украиной. Такая буферная зона "постепенно-постепенно, но она создается на сопредельной территории". При этом в пострадавшем приграничье нужно создавать условия, чтобы люди "имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться".