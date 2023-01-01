В Госдуме предложили отправлять россиян на удаленку между майскими праздниками

В Государственной думе прозвучала инициатива разрешить работникам по их желанию переходить на дистанционный режим труда в период между первомайскими праздниками и длинными выходными, приуроченными ко Дню Победы.

Как сообщает SHOT, авторы идеи ссылаются на то, что большинство россиян стремятся взять отгулы или отпуск на указанные несколько рабочих дней между длинными майскими выходными.

Если бы на этот период дистант был зафиксирован официально, снизилась бы организационная нагрузка по согласованию таких отгулов. Первый заместитель главы думского комитета по контролю Дмитрий Гусев отметил, что и административные издержки, связанные с оформлением отпусков, сократились бы, при этом сохранился бы баланс интересов работников и работодателей.

При этом подчеркивается, что указанная инициатива касается исключительно тех организаций и сотрудников, которые могут функционировать в удаленном режиме.

Еще в 2023 году вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков требовал перестать "издеваться над людьми", имея в виду перерыв между майскими праздниками. Его фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода.

Россияне тем временем предвкушают трехдневный отдых — у граждан, которые трудятся в режиме пятидневки, будет три выходных дня подряд, с 1 по 3 мая. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отмечала, что эти майские выходные окажутся самыми непродолжительными за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул, которые в начале 2026 года длились 12 дней.