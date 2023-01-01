Названы имя и дата рождения загадочной дочки Пиманова и Погодиной

27 апреля на Троекуровском кладбище похоронили известного ведущего, журналиста, продюсера, режиссера Алексея Пиманова. Проститься с ним пришли родные, близкие, друзья, коллеги.

Отдать последнюю дань уважения покойному явились Константин Эрнст, Елена Малышева, Игорь Угольников, Леонид Якубович, министр культуры Ольга Любимова и многие другие.

Разумеется, одними из первых на траурном мероприятии появились сыновья Алексея Пиманова Денис и Артем. Рядом с ними находилась и приемная дочь журналиста Дарья, которая родилась в предыдущем браке второй супруги Алексея Пиманова Валентины.

Именно на прощании стало известно, что у Алексея Пиманова есть еще одна дочь, которая родилась в браке с Ольгой Погодиной. Как передает Starhit, малышку зовут Зои. Появилась на свет она 31 августа 2023 года. На траурном мероприятии сраженная горем Ольга Погодина пообещала воспитать дочку так, чтобы был доволен ее отец.

Напомним, Алексей Пиманов - автор более 100 документальных фильмов и сценариев к художественным лентам. Свою карьеру на телевидении начал простым видеоинженером. А затем был резкий, непредвиденный скачок по карьерной лестнице. В результате Алексей Пиманов дорос до главы медиахолдинга, сенатора и члена Общественной палаты.

Однако он навсегда запомнится россиянам по программе "Человек и закон". Зрители любили его за красивый голос и спокойный тон. В одном из интервью Алексей рассказывал, что работа принесла ему немало проблем. Он постоянно сталкивался с угрозами в свой адрес.

