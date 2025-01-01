Россия ждет гостей, в том числе из-за рубежа, на празднование Дня Победы в Москве. Об этом рассказал в среду, 29 апреля, помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Как подчеркнул политик, "гости будут". Конкретных фамилий он называть не стал, но что касается анонсированного прибытия премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Ушаков заявил: "Про Фицо все говорят, так что про Фицо могу подтвердить" (цитаты по "Интерфаксу").

В 2025 году, когда Россия праздновала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — важнейшая веха в уничтожении фашизма — мировые лидеры, которые приняли приглашение Москвы на торжественные мероприятия, столкнулись с угрозами. Тем не менее, Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и многие другие политики отметили День Победы в российской столице.

В 2026 году Россия вновь готова принять гостей из других стран. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что для нашей страны День Победы — один из самых значимых праздников, который мы рады отметить с иностранными друзьями.