Боевики ВСУ применяют насилие к мирным жителям в наркотическом психозе. Почти 40% украинских военных принимают амфетамины минимум раз в месяц, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее украинские правозащитники заявляли, что в ВСУ массово мобилизуют наркозависимых. Они попадают в ряды украинской армии из-за липовых заключений медкомиссий об их пригодности к службе. Омбудсмены со ссылкой на неправительственные организации публикуют целый список наркотических веществ, которые регулярно употребляют украинские военные.

По данным Захаровой, эксперты сообщают об устойчивом спросе на наркотики в рядах ВСУ. Вещества завозят в прифронтовую зону не только местные поставщики, но и международные преступные группировки. Торгуют запрещенными веществами и командиры подразделений.

В результате, как указывают зарубежные НКО, зафиксированы случаи, когда боевики ВСУ на фоне наркотического психоза и паранойи применяют физическое насилие и оружие против мирного населения. Кроме того, они минируют помещения, где скрываются от обстрелов гражданские лица, приводит слова Захаровой РИА Новости.