Дональд Трамп по-хамски обошелся с Камиллой Паркер-Боулз в Белом доме: опешивший Карл III лишь стоял и смотрел

Король Карл III и Камилла Паркер-Боулз находятся в США с четырехдневным официальным визитом. Дональд Трамп принимает королевскую чету в Белом доме и уже успел опозориться. Президент по-хамски обошелся с женой монарха, за что подвергся жесткой критике.

Во время встречи в Белом доме Камилла пожимала руки представителям американских властей на официальной церемонии на Южной лужайке, когда Трамп бесцеремонно прошел прямо перед ней, слегка отодвинув, и принялся сам приветствовать собравшихся. Камилла, Карл III и Мелания Трамп опешили от выходки президента и лишь наблюдали за происходящим.

"Трамп настолько неуважителен. Он буквально прошел перед королевой Камиллой, пока она пожимала руки. Каждый день — новый позор для нашей страны", — заявил в соцсети политический комментатор Брайан Крассенстайн.

Ранее Трамп дотронулся до колена монарха во время встречи в Овальном кабинете и положил руку ему на спину при их первой встрече 27 мая. Обычно считается неуместным прикасаться к членам королевской семьи, если только они сами не инициируют контакт, хотя это и не является строго закрепленным правилом.

На государственном ужине в Белом доме накануне Трамп допустил еще одну оплошность, заявив гостям, что Карл III согласен с его мнением о том, что Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие. Как глава государства, Карл III должен оставаться вне политики и сохранять нейтралитет, поэтому слова Трампа, вероятно, вызвали неловкость у королевских помощников, поскольку его позиция была озвучена публично.

После этих заявлений Букингемскому дворцу пришлось оправдываться. "Король, разумеется, учитывает давнюю и хорошо известную позицию своего правительства по предотвращению распространения ядерного оружия", — говорилось в сообщении монаршей пресс-службы.