Международная федерация бокса (World Boxing) допустила россиян до участия на международных турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

Как сообщается на официальном сайте федерации, российские боксеры смогут выступать на турнирах WB без государственной символики — без флага и гимна.

При этом предусмотрена некая процедура определения критериев, на основе которых боксеры, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут допущены к участию в соревнованиях, подчеркивает федерация.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил про нечистоплотные попытки недругов России ослабить незыблемые позиции нашего спорта в виде избирательных санкций против российских атлетов. Однако это лишь обнажило коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.

Тем временем гимн России вновь звучит на международных турнирах. В апреле российские спортсмены и их болельщики впервые за последние четыре года смогли услышать национальный гимн на командных соревнованиях — перед матчами женского Кубка мира по водному поло. Сборная России стала настоящим триумфатором турнира, выиграв кубок во втором дивизионе.