Собянин: Фестиваль "Московская весна" откроется 1 мая

Фестиваль "Московская весна" стартует в столице 1 мая. Сразу две важные темы объединят его мероприятия - День Победы и Год единства народов России. О программе фестиваля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тверской бульвар станет центральной площадкой. Здесь можно будет попробовать амурские пельмени, удмуртские перепечи, дальневосточную уху. А также купить сувениры.

Всего в столице будут доступны 30 площадок. Там будут работать "Домики добра", представленные проектом "Москва помогает", где принимают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и детей из новых регионов, а также зоотовары для находящихся в приютах животных.

Кроме того, запланированы концерты, ярмарки, творческие мастер-классы, спортивные состязания, в том числе турнир "Самый сильный житель района".

