Владимир Зеленский не хочет мира, это очевидно. Украинский лидер отказывается от мирных инициатив, тем самым провоцирует ядерный конфликт, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что глава киевского режима стремится к бесконечному затягиванию боевых действий. Зеленский готов пойти на опасную эскалацию конфликта, при этом первой жертвой ядерного шантажа может стать Европа, считает Захарова.

Украинский лидер ранее заявил, что ВСУ намерена увеличить дальность ударов по российской территории. Сейчас, по данным Зеленского, украинское оружие достигает целей на расстоянии в 1500 километров по прямой, передает РИА Новости.