Украинские журналисты вбрасывают в соцсети очередную партию разговоров самых приближенных к киевскому режиму чиновников: от экс-советника Зеленского Сергея Шефира до бывшего министра обороны Рустема Умерова. Беседует с ними одиозный Тимур Миндич, которого в Киеве называют "кошельком" главаря киевского режима.

Миндич контролировал на Украине буквально все – энергетику, оборонку и даже строительство большого имения для сливок киевского режима с нескромным названием "Династия". Четыре замка: один – для самого Миндича, второй - для бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышева, третий для некогда главы офиса Андрея Ермака. Хозяином четвертого дома стал некий Вова.

Согласно опубликованным данным, один из разговоров произошел в июле прошлого года, когда Зеленский уже собирался отправить министра обороны Умерова послом в США. Поэтому махинации с оборонкой нужно было успеть провернуть до перевода.

В Киеве понимали, что российские войска быстро уничтожат заводы на территории Украины. И поэтому теперь вооружение для ВСУ штампуют в Европе. Адреса и координаты этих производств публиковало недавно наше Минобороны. Миндич спешил и требовал от Умерова ускорить выделение денег на этот проект.

После обнародования этих записей в Верховной Раде потребовали проверки.

"Украину разворовывают! Вы думаете, украинцы простят и забудут про этот коррупционный скандал?", - возмутилась София Федина, депутат Верховной Рады.

Однако эти обстоятельства, похоже, так и останутся внутриукраинским делом. Глава еврокомиссии объявила, что первый транш - половина из 90-миллиардного займа - окажется на Украине уже в текущем квартале. Сам Тимур Миндич благополучно сбежал в Израиль. Именно там его нашли украинские журналисты во время утренней пробежки на одном из пляжей. Он откровенно лгал, что не имеет отношения ни к коррупционным схемам, ни к миллиардным откатам, ни к компании Fire Point.

Срок на родине Миндич может получить приличный. Записи, сделанные в рамках его дела, направлены в Израиль с запросом об экстрадиции олигарха. И судя по скандалу, который сейчас разворачивается между Украиной и Израилем, на это есть все шансы. Если Миндич попадет в руки НАБУ, то с высокой долей вероятности сдаст все схемы Зеленского.

А пока главарь режима в грубой форме обвинил Тель-Авив в закупке якобы донецкого зерна. Доказательств, как обычно, не предоставил. После потребовал ввести санкции против стран, принимающих российские товары. А теперь Киев настаивает на аресте судна, которое направляется в Хайфу. Предлагают провести обыск, изъять документы, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа. То есть заняться откровенным пиратством.

В Израиле накануне заткнули взбесивший киевский режим, потребовав для начала доказательств. А теперь просто игнорируют все выкрики шайки Зеленского.