Захарова назвала манифест одиозной компании Palantir нейрофашизмом

Искусственный интеллект как средство глобального сдерживания вместо ядерного оружия. Тотальная мобилизация взамен добровольной службы в армии. Сегрегация наций на "годные" и "негодные". И Америка превыше всего. Таким должен быть новый миропорядок по версии руководства IT-гиганта Palantir.

Опубликованный корпорацией манифест из 22-х пунктов вызвал международный скандал. Это краткое изложение книги "Технологическая республика". Авторы - генеральный директор Palantir Алекс Карп и руководитель корпоративных коммуникаций компании Николас Замиска. Пресса назвала их тезисы манифестом суперзлодея. Так, например, "Палантир" предлагает обязательное участие технологических концернов в милитаризации государства вплоть до их полного слияния. Такое уже практиковали в Италии в период правления фашиста Бенито Муссолини.

Время мягкой силы прошло, уверяют авторы манифеста. В одном из пунктов документа они критикуют послевоенную демилитаризацию Германии и Японии. Представители компании Palantir уверены: противник ждать не будет, а потому нужно переходить к жестким мерам. IT-гигант призывает к ускоренному внедрению искусственного интеллекта в оборонный сектор. Предлагает отдать на откуп ИИ весь контроль за ведением боевых действий. В полном отсутствии гуманизма у выбирающих цели компьютеров весь мир мог убедиться в конце февраля, когда был нанесен удар по школе для девочек в иранском Минабе. Американская пресса тогда писала: атаку мог спланировать именно ИИ.

"Это первый случай в современной истории, когда компания открыто заявляет о своей приверженности к массовому уничтожению людей. Разработчик программного обеспечения для оружия, которое нацелено на невинных людей. Мы все помним 180 иранских школьниц, погибших от удара "Томагавком". Программу, которая выбирала цель, Пентагону продала компания Palantir. И вот теперь такая компания публикует манифест. Это план нового дьявольского мироустройства", - отметил Янис Варуфакис, бывший министр финансов Греции.

Системы искусственного интеллекта компании Palantir активно использовались для убийства палестинцев, в том числе женщин и детей, в секторе Газа. Но судя по некоторым пунктам манифеста, концерн не считает геноцид чем-то недопустимым: "Сегодня все культуры объявлены равными. Критика и ценностные суждения поставлены под запрет. Но эта новая догма замазывает простой факт: некоторые культуры - и даже отдельные субкультуры - создали подлинные чудеса. Другие же оказались в лучшем случае посредственными, а в худшем - регрессивными и разрушительными".

Выступая на 30-м Российском интернет-форуме, официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова напомнила: все эти концепции - повторение нацистской идеологии. Манифест нужно рассматривать не только как заявление "Палантира", но и западной IT-верхушки в целом, которая работает в плотной связке со спецслужбами.

"Все эти 22 тезиса в совокупности отдают таким нео-, а можно в данном случае и сказать нейрофашизмом. Все эти концепции уже были, и мировое сообщество, мир, человечество, слава богу, находясь на краю этой пропасти, от нее отшатнулось и пошло в другом направлении", - добавила Захарова.

Palantir - один из ключевых подрядчиков Пентагона, поставщик программного обеспечения для оборонных, разведывательных, миграционных и полицейских структур CША и ряда других стран Запада. Этой весной компанию уличили в слежке за мировыми лидерами и промышленными магнатами. Скрытое прослушивание велось через гаджеты.

"Название "Палантир" взято из "Властелина колец". Это тот самый шар, с помощью которого злой волшебник следил за хоббитами, пытаясь захватить мир. То есть они сами себя позиционируют как зло и всевидящее око", - объяснила Джил Дюран, политический консультант экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис.

Тезисы Palantir действительно могли бы остаться просто скандальными рассуждениями с нацистским душком или рекламой книги, но из-за рода деятельности компании стали, по сути, политическим манифестом. Отражающим запросы части англосаксонских элит.

Cвоим манифестом IT-гигант явно перешел красные линии, посчитали в Великобритании. Более 220 тысяч подданных Соединенного Королевства подписали петицию с требованием к правительству разорвать все связи с Palantir. Британские парламентарии уже потребовали пересмотреть контракты с американской компанией на сумму более 500 миллионов фунтов.