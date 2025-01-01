Прячутся в подвале? Появились кадры из дома пропавших в тайге Усольцевых

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

17 апреля группа спасателей снова отправилась в район исчезновения туристов. Специалисты провели облет местности с помощью беспилотников, а также обследовали район на снегоходах. Операция длилась три дня. За это время удалось осмотреть 120 километров тайги. Однако поиски снова результатов не дали.

При этом соседи Усольцевых заметили одну странность — кто-то регулярно убирает снег у дома пропавшей семьи. В поселке стали шептаться, что супруги вернулись из похода и все это время скрываются в подвале.

Пришлось сыну Ирины Даниилу снова оправдываться. Молодой человек пустил в дом родителей съемочную группу шоу "Пусть говорят". Даниил показал, что дом все еще на стадии отделки. Семья не успела заехать в новое жилье.

Помещение выглядит нежилым — повсюду стоят строительные материалы и коробки. Подвал в доме действительно есть. Но он настолько крошечный, что и одному человеку там не разместиться.

"Здесь есть подпол. Отец там хранил картофель. Ничего выдающегося — метр на метр. Подвал для картофеля и закруток, какой есть в любом доме. Ходит версия, что мой отец якобы держит всю семью в подвале. Ну вот подвал, тут ничего криминального нет", — отметил Даниил.

Странности со снегом молодой человек тоже объяснил. По его словам, просто дом стоит на возвышенности, поэтому снег растаял чуть раньше, чем у соседей. "Возможно, снег расчищает сводная сестра, дочь отчима. Она относительно недалеко живет. Вполне возможно, что она ухаживает за домом. Мы особо не общаемся", — рассказал Даниил.

Сын Ирины Усольцевой верит, что его семья все еще жива. Он надеется, что близкие смогли найти укрытие и перезимовать. "Я просто оптимист, я сильный человек. Стараюсь не показывать эмоции на людях, потому что я не тряпка", — объяснил Даниил.