Путин: Российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго

Владимир Путин принял в Кремле президента Республики Конго. Дени Сассу-Нгессо находится в нашей стране с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после победы на выборах. Что особо отметил Владимир Путин и пригласил гостя приехать в Москву на третий саммит "Россия-Африка". Он пройдет в октябре.

Президент выразил уверенность, что государственный визит его коллеги из Конго поможет еще больше укрепить связь между двумя странами.

По словам Путина, российские компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго - прежде всего потому, что там устойчивая внутриполитическая ситуация.