Киев потребовал от Израиля ареста российского судна с зерном

Киев потребовал от Израиля ареста российского судна. Сухогруз перевозит зерно из Донбасса. Украина грозит Тель-Авиву серьезными санкциями, пишут украинские СМИ.

Как сообщает "РБК-Украина", украинская сторона требует наложить арест на судно и груз. Также, по мнению киевского режима, необходимо провести обыски и изъять документацию, взять образцы зерна и допросить экипаж.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее пригрозил Израилю санкциями за заход российского судна Panoramits, перевозящего зерно. Украина пообещала весь спектр дипломатических и международно-правовых мер. Киев утверждает, что зерно якобы незаконно вывезено с территории Донбасса, передает РИА Новости.