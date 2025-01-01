Экс-директор ФБР Коми решил сам сдаться властям

Джеймс Коми сам сдастся властям 29 апреля. Экс-директору Федерального бюро расследований предъявлены обвинения в призывах к убийству президента США Дональда Трампа.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, Коми сам явится в среду к правоохранителям в федеральном суде в Восточном округе штата Вирджиния. Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему директору ФБР за прошлогоднюю публикацию в соцсети.

Коми в мае 2025 года опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 86 и 47. Трамп и его сын Дональд Трамп-младший заявили, что это зашифрованная угроза убийства, адресованная американскому лидеру. На принятом в США сленге 86 означат избавиться от кого-то, а 47 - это порядковый номер президентства Трампа. Сам Коми все обвинения отвергает, передает РИА Новости.