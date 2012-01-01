"Сначала развод, а потом хоровод": Костенко впервые призналась, как заставила Тарасова бросить Бузову

В 2012 году Ольга Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Влюбленные закатили грандиозную свадьбу. Однако уже в 2016 году грянул развод. Оказалось, что спортсмен увлекся другой женщиной.

Расставание больно ударило по Ольге. Уже прошло 10 лет, а Бузова никак не может забыть бывшего мужа. Дмитрий же счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Южную красавицу обвиняли в разрушении семьи футболиста. Поговаривали, что модель Тарасов встретил в ресторане и сразу влюбился. Но Анастасия годами все отрицала, уверяя, что начала встречаться с Дмитрием, когда он уже был свободен.

Видимо, Костенко устала оправдываться. 32-летняя многодетная мама, в очередной раз получив вопрос об измене, решила рассказать правду. Один из подписчиков спросил Анастасию: "Как вам было быть любовницей? Не стыдно разрушать брак и строить свой на чужом несчастье?"

Жена Тарасова ответила честно, дав понять, что-то их отношения с Дмитрием начались еще до того, как он расстался с Бузовой. Оказывается, победительница конкурса красоты поставила футболисту условие — до развода никакой близости.

"Если вам интересно мое мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно. Чтобы не оказаться в такой ситуации, поступайте как я: если в семье у человека все давно решено и у него серьезные намерения, обозначайте границы, говорите: „Дорогой, сначала развод, а потом хоровод“. Как же сложно быть неидеальной в столь идеальном мире", — откровенно заявила Костенко.