Лондон отозвал аккредитацию у сотрудника посольства России

МИД Великобритании объявил об отзыве аккредитации у сотрудника российского посольства в Лондоне. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства. В британском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что шаг Лондона вызван решением Москвы выслать в прошлом месяце британского дипломата, в работе которого сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности.

Как сказано в заявлении, в британский МИД был вызван посол России Андрей Келина. Его уведомили о принятии ответной меры - лишении аккредитации российского дипломата. Форин оффис подчеркнул, что любые дальнейшие действия России будут рассматриваться как эскалация.

В конце марта сотрудники ФСБ выявили признаки разведдеятельности в работе второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга. Ему предписали покинуть Россию в двухнедельный срок. Москва тогда предупредила Лондон об ответе, если британцы пойдут на эскалацию, передает ТАСС.