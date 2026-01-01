Матвиенко напомнила Мордашову о законе совести

Председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову предложили подтянуть капиталы из офшоров в Россию. К совести миллиардера воззвала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что Мордашов возглавил топ российских миллиардеров журнала Forbes. Рейтинг за 2026 год появился на сайте издания. По оценке Forbes, состояние главы "Северстали" в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов - это исторический рекорд для россиян.

Матвиенко на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа" призналась, что очень рада попаданию миллиардера на первое место в списке Forbes - хорошо, когда россияне богатеют. В то же время, спикер подчеркнула: ФНС может работать только по закону. В то же время, по словам Матвиенко, существуют еще законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле, отечеству. А также закон уважения к людям, которые заработали для тебя такие миллиарды. В нынешней ситуации надо соизмерять возможности и что-то из офшоров подтянуть все-таки в Россию, приводит слова спикера Совфеда ТАСС.