Москвичам расскажут о подготовке собак-проводников

На Северном речном вокзале Москвы 1 мая пройдет мероприятие, посвященное Международному дню собак-проводников.

Гостей ждут показательное шоу, мастер-класс по прохождению полосы препятствий, лекция о подготовке собак-проводников, фотозона, интерактивная игра и выступление незрячих спортсменов.

"1 мая на Северном речном вокзале вы увидите, как тренируют хвостатых героев, сможете сделать фото и пообщаться со взрослыми собаками и щенками, которые только учатся помогать людям", - рассказали организаторы.



