Плющенко ответил старшему сыну Егору: такого никто не ожидал

В семье Евгения Плющенко разгорелся громкий скандал. Сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается. Мальчик пытался сблизиться с Плющенко, но горько пожалел об этом. Все общение с отцом сводилось к красивым картинкам для соцсетей.

Ермак заявил, что от отца ему ничего не надо, но при этом пригрозил разоблачением некого компромата, если Плющенко будет распускать грязные слухи о его семье.

Средний сын олимпийского чемпиона 13-летний Саша, более известный как Гном Гномыч, пришел в ярость от интервью брата. Юный спортсмен записал публичное обращение к родственнику, в котором заявил, что Яна Рудковская покупала Егору дорогие подарки, а сам юноша нигде не работает и только клянчит у отца деньги. Гном Гномыч упрекнул брата, что тот в свои почти 20 лет все еще не устроен в жизни.

После такого выпада поклонники семьи Плющенко были уверены, что Саша высказался с разрешения родителей, а значит, они разделяют его точку зрения. Но внезапно заговорил и сам Евгений. Он опубликовал публичное обращение к старшему сыну.

"Егор, готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе и помочь. Но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда", — написал олимпийский чемпион на своей странице в соцсети.



Такого от Евгения никто не ожидал. Ведь Егор в своем интервью выставил все так, будто отец и знать его не хочет. Однако теперь пользователи Сети обсуждают, кто же в этой истории на самом деле пострадавшая сторона.