В Кремле оценили влияние саммита Россия-Африка на ситуацию в Мали

Вопросы безопасности на саммите Россия-Африка затрагиваются в меньшей степени. Основное внимание уделяется экономике и гуманитарному сотрудничеству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что на саммите Россия-Африка обсуждаются, прежде всего, вопросы, связанные с торгово-экономическим и инвестиционным взаимодействием. Также рассматривается сотрудничество в культурной сфере, аспекты гуманитарного взаимодействия.

Песков прокомментировал возможное влияние саммита Россия - Африка на безопасность на Африканском континенте – в частности, на фоне обострения ситуации в Мали. 25 апреля в Мали правительственные войска при поддержке союзников отразили атаки отрядов радикальных группировок и восстановили контроль над ситуацией. Посол России в Бамако Игорь Громыко заявил, что Россия будет всегда рядом с Мали в ее борьбе с терроризмом, передает ТАСС.