Елена Товстик изощренно отомстила бывшему мужу: не пожалела даже собственного сына

Год назад на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью.

Как уверяет Елена Товстик, ее супруг увлекся Полиной, когда та стала частой гостьей в их доме. Роман не смог сопротивляться чувствам и оставил жену ради красавицы-соседки.

Сейчас Товстик и Диброва живут вместе. Сыновья Полины и старшие дети Романа находятся с ними. А Елена осталась с младшими. Разлуку с наследниками женщина переносит очень тяжело, в интервью Ксении Собчак она призналась, что любимая дочь и вовсе от нее отреклась.

Теперь Елена рискует навсегда потерять связь и с 12-летним сыном. Товстик так хотела отомстить мужу, что в итоге подставила под удар ребенка. Роман планировал вместе с детьми — 16-летней Анной и 12-летним Артемом — улететь на отдых на Кипр, но в аэропорту Артема остановили на паспортном контроле. Оказалось, что мама закрыла мальчику выезд из страны. О своем поступке Елена никому не рассказала, хотя Роман за неделю ее уведомил, что собирается устроить детям каникулы.

"Елена против поездки не возражала. Также Роман просил дать согласие на поездку их дочери Алисы. Однако согласие на выезд Алисы Елена так и не предоставила. В аэропорту неожиданно для всех выяснилось, что Артем не может вылететь с отцом: ребенок был остановлен на паспортном контроле. Как оказалось, Елена заранее подала заявление о запрете выезда Артема за границу вместе с отцом", — прокомментировал "КП" произошедшее адвокат Романа Филипп Рябченко.

По словам юриста, для ребенка эта ситуация стала серьезным стрессом, поскольку он строил планы на поездку, мечтал оказаться на море. Но в аэропорту, когда уже сдал багаж и был уверен, что сейчас сядет в самолет, узнал о запрете.