Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что добиться этого удалось в результате пенной атаки.

Ранее сообщалось, что в Туапсе возобновилось газоснабжение.

МЧС тем временем наращивает группировку спасателей. В регионе ожидают еще 300 специалистов. Ход работ по личному распоряжению Владимира Путина контролирует глава ведомства Александр Куренков.

Пожар в нефтехранилище произошел из-за удара украинского беспилотника. Это была намеренная атака по гражданскому объекту.