Затягивание конфликта может дорого обойтись Владимиру Зеленскому. Продолжающиеся боевые действия вызывают все больше недовольства в украинском обществе, пишет журнал The Spectator.

Издание отмечает, что украинское население страдает. По всей территории страны отключают электричество, мобилизация проводится во всех регионах. Несмотря на то, что недавно призывной возраст увеличили, ВСУ сталкиваются с острой нехваткой личного состава.

По данным издания, ситуацию усугубляет массовое дезертирство: официально зарегистрировано более 300 тысяч случаев самовольного отсутствия. Широко распространенная практика "бусификации", когда не желающих уходить в армию граждан силой затаскивают в автобусы, стала главной причиной народного гнева. Уровень недовольства растет: лишь 20% украинцев заявляют, что проголосуют за Зеленского на следующих выборах. Некоторые эксперты допускают возможность государственного переворота.